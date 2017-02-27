Kurtulmuş: Tsk’yı Kimsenin Siyasetin İçerisine Sokmaya Gücü Yetmez”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimsenin siyasetin içerisine sokmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek, "Artık herhangi...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimsenin siyasetin içerisine sokmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek, "Artık herhangi bir şekilde manşet atarak TSK'ya ayar vermek, Türkiye'nin siyasi iradesine hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetedeki "Karargah rahatsız" başlığı ile verilen haberi değerlendiren Kurtulmuş, "Bu manşetin, "Karargah rahatsız" şeklinde algılanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Öyle anlaşılıyor ki, birileri Türkiye'de sivil siyasi irade ile TSK'nın uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor. Birileri, 15 Temmuz'daki o felaketten sonra TSK'nın itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra TSK'nın yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek, operasyonlar yapmasından, bu operasyonlarda da başarılı olmasından birileri rahatsızlık duyuyor. Mesele son derece yanlıştır. TSK'nın siyasetin içine çekilmesinin hiçbir faydası olmadığını Türkiye görmüştür. 1950'den bu yana olan çok partili siyaset hayatımızda gördüğümüz gibi çok somut 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz'daki kalkışma, sadece bir darbe teşebbüsü olarak kalmamış, maalesef TSK'nın tarihinde TSK'ya en fazla zarar veren, TSK'nın algısını ve itibarını en fazla zedeleyen bir kalkışma olmuştur. TSK, 15 Temmuz'dan da çıkarttığı dersle asla siyasetle ilgili değildir, siyasetin içerisine çekilemez. TSK, kendi işine odaklanmış vaziyettedir. Kaldı ki Türkiye'de eski Türkiye değildir. Herkesin bu anlamda sözlerine dikkat etmesi lazım. Artık herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ayar vermek, ne Türkiye'nin siyasi iradesine hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun. Köprünün altından çok sular aktı" diye konuştu.

"TSK'yı kimsenin siyasetin içerisine sokmaya gücü yetmez"

TSK'nın siyasetin içerisine asla girmeyeceğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye'de bundan sonra sivil irade, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır. Millet, milli iradenin yegane koruyucusu ve kollayıcısıdır. TSK, hükümetin, milletin görev vermiş olduğu iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından bir tanesidir. TSK'yı kimsenin siyasetin içerisine sokmaya gücü yetmez. TSK, FETÖ'nün ve geçmiş dönemlerde TSK'yı siyasete bulaştırmak isteyenlerin ne kadar büyük zarar verdiğini biliyor. Bütün bu itibarsızlaştırma çabalarının gerçekten en büyük zararı TSK'ya verdiğinin farkındadır. Bu süreçte herkes işine baksın. Bu tür manşetlerle hiç kimse ne TSK'nın görüşünü değiştirebilir, ne hükümetimizin olaylara karşı sergilediği tavrı değiştirebilir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Türkiye'nin bütün anayasal kurum ve kuruluşları ile anayasada belirtilen çerçevede işbirliği içerisinde yoluna devam eder. Sivil irade millet adına siyasi irade hükümettedir ve bütün kurum ve kuruluşlarda hükümetin emrinde vazifelerini yapıyor" açıklamasında bulundu.