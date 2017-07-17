Kurtulmuş’tan “Fetö’ye Tek Tip Kıyafet” Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ üyelerine tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin, "Bakanlar Kurulunda da bu gündeme geldi....

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ üyelerine tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin, "Bakanlar Kurulunda da bu gündeme geldi. Bu konu ile ilgili Adalet Bakanlığımız çalışma yapacak. FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerinin muhtemelen bu çalışmadan sonra mahkemelere tek tip elbise ile gelmesi sağlanacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada kameraların karşısına geçti. Kurtulmuş, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bazı gazetelere verdiği röportajlar hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Sıradan bir akıl ve bilgi sahibi FETÖ'nün orada ayakta verdiği fotoğraftan, giyiminden, kuşamından, yüz ifadesinden ve arkasındaki ekranda yazan o açık mesajdan ne söylemek istediğini ve ne halt ettiğini çok açık şekilde anlar. Asla sıradan bir röportaj değildir, fotoğraf değildir. Çok açık bir şekilde sürekli menzil kaybeden, sürekli milletin gönlünde mahkum olan, sürekli mahkemeler karşısında hesap veren ve darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak da Türkiye'ye tehdit içeren sözler var. Dolayısıyla bizim ABD'den dost ve müttefik ülke olarak isteğimizin ne kadar haklı ve meşru olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Bu kadar çok insanı şehit edecek, bir ülkenin bütün işleyişini ortadan kaldırmak için harekete geçecek, tanklarla, uçaklarla halkın üzerine yürüyen bir örgüt lideri hiçbir şey olmamış gibi Pensilvanya'da duracak, orada dünyanın birçok büyük gazetesine ve televizyonuna röportaj verecek, bu röportajlar üzerinde örgüt mensuplarını motive edecek, içerideki adamlarına moral aşılayacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bir takım tehditlerde bulunacak. Bu kadar açıktır. Bu kadar müttefiklik ve dostluk, bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz diyorsanız ki bu bir hukuk sürecidir, tutuklayıp bize iade etmiyorsanız hiç olmazsa orada faaliyetlerini kısıtlayıp, ev hapsine alın, göz hapsine alın. Eli kanlı bir örgütün başı oradan Türkiye'yi tehdit etmeye devam edecek, bu kabul edilemez. Bunun FETÖ'nün Türkiye'ye karşı işlediği yeni bir suç olduğunu açıkça söylemek lazım. Amerikalıların da en azından o fotoğrafı bir kere daha görüp, vasat bir zeka ile bunun ne anlama geldiğini de anlamaları lazım" ifadelerini kullandı.

"Tek tip elbise ile mahkemelere getirilmesi daha doğru bir yoldur"

Muğla'da görülen "Cumhurbaşkanı'na suikast" davasının sanığının duruşmaya "HERO" (kahraman) yazılı tişört ile gelmesine ilişkin Kurtulmuş, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye kamuoyu ile bunu paylaştı. Bakanlar Kurulunda da bu gündeme geldi. Bu konu ile ilgili Adalet Bakanlığımız çalışma yapacak. FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerinin muhtemelen bu çalışmadan sonra mahkemelere tek tip elbise ile gelmesi sağlanacak. Henüz çalışma yapılmadığı için detayları sizle paylaşamıyorum. Adalet Bakanlığımız bu konuyu gündemine alıp çalışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandıracak. Çünkü o tişört göründüğü günden itibaren gittiğimiz her yerde "Böyle şey olur mu? Bu adamlar nasıl mahkemelere bu şekilde gelir ve mesaj verirler?" diye halkımızdan yoğun bir talep geldi. Doğru bir taleptir. Bunların tek tip elbise ile mahkemelere getirilmesi daha doğru bir yoldur" diye konuştu.

"İnsanlık suçudur, ibadet özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur"

Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasının kabul edilemez bir karar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İslam dünyasında biliyorsunuz üç tane kutsal mescit var. Mekke'deki ve Medine'deki Harem-i Şerifler ve Kudüs'teki Harem-i Şerif. Kudüs'teki Harem-i Şerif, Müslümanların ilk kıblesi ve üç büyük camisinden birisidir. 1967 savaşlarından bu yana hiç kapanmamış, hele hele cuma namazları hiç aksatılmamıştır. Böyle bir ortamda hem de İsrail'in bir tarafıyla barış dediği bir ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur, ibadet özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur. Evrensel hukuk bakımından da asla kabul edilemeyecek bir suçtur. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Kaldı ki böylesine bir takım baskılarla oradaki Müslüman kimliğini baskı altında tutmaya çalışmak da Kudüs'ün geçmişiyle bağdaşmaz."

Kurtulmuş, "Rusya ile S400 füzeleri konusunda olumlu seyreden bir müzakere içerisindeyiz. Herhangi bir sorun görülmüyor. Önce bu anlaşmanın imzalanması ve ardından söylediğimiz detaylar üzerinde işleme geçilmesi gelecek. Şu anda anlaşma son aşamasına gelmiş değildir. Müzakereler olumlu bir seyirde sürdürülüyor. Katar meselesi ise; Türkiye'nin Katar'daki üssü yeni bir mesele değildir. 2014 yılından bu yana yapılan anlaşmanın bir gereğidir. Önümüzdeki günlerde Katar'da deniz, hava ve kara alanlarında ortak tatbikatlar yapılacak. Bu ikili anlaşma sonucu yapılan bir tatbikattır. Planlanması ve takvimi önümüzdeki günlerde ortaya çıkar" dedi.

Yüksek Askeri Şura çalışmalarının rutin seyrinde devam ettiğini belirten Kurtulmuş, şu an kesinleşmiş olan bir tarihin olmadığını ifade ederek, "Ama Ağustos ayının hemen başında Yüksek Askeri Şura toplantıları bildiğiniz gibi yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığımızın öncülüğünde bu terfiler, tayinler, yer değiştirmelerle ilgili çalışma TSK'da da en detaylı bir şekilde gerçekleşiyor. Rutin bir çalışmadır. Ağustos ayında vakti geldiği zaman toplantı yapılacak, alınması gereken kararlar alınacak" açıklamalarında bulundu.