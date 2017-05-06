“Kurtuluş Destanı” Çankaya’da Anıtlaşıyor

Çankaya Belediyesi, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini yeni nesillere aktaracak açık hava müzesi niteliği taşıyan "Kurtuluş Savaşı Parkı'nın temelini...

Çankaya Belediyesi, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini yeni nesillere aktaracak açık hava müzesi niteliği taşıyan "Kurtuluş Savaşı Parkı'nın temelini düzenlenen törenle attı.

Çankaya Belediyesi, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nı yeni nesillere aktaracak, açık hava müze niteliği taşıyacak Kurtuluş Savaşı Parkı'nın yapımına başlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma töreninde ilk olarak, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu mini bir konser verdi.

"Çankaya hizmet ve projede Türkiye'de en önde koşuyor"

Çankaya Belediyesi olarak geçen yılı 27 eserin açılış ve temel atması ile tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu seneye de hızlı bir giriş yaptıklarını, 4 ayda 24 eserin açılış ve temel atma hedefiyle başladıklarını söyledi. Seçimler öncesi verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taşdelen, "Seçim broşüründe Kurtuluş Savaşı'nı betimleyecek ve içerisinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının olacağı bir Kurtuluş Savaşı Parkı yapma sözü vermiştik. Burada bu parkı, temel atma ile hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı simgeleyen parkımız, Çayyolu halkına nasip oldu. Hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Şunu iddia ediyorum; Çankaya Belediyesi uzak ara hizmet ve proje noktasında Türkiye'de en önde koşuyor" diye konuştu.

Çankaya'nın, Ulusal Kurtuluş mücadelesinin merkezi olduğunu, bu ulusal mücadeleye yaraşır bir anıt yapmanın, bağımsızlık ve mücadele duygusunu yaşatmanın tarihi sorumluluğunu taşıdıklarını sözlerine ekleyen Taşdelen, "Bundan sonra öğrencilerimiz, gençlerimiz ve bütün yurttaşlarımız Kurtuluş Savaşı parkımızda geçmişi öğrenecek ve sahipleneceklerdir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök ise Çankaya Belediyesinin, gerçekleştirdiği hizmetlerle halkına değer verdiğine dikkat çekerek "Belediye istese burayı çok katlı alışveriş merkezlerinin içinde yer alacağı devasa binalarla dolu projeye dönüştürebilirdi. Ancak halkına, çocuklarına ve bilhassa tarihine değer vererek burayı taçlandırıyor" dedi.

Çankaya'dan açık hava müzesi

Tören alanı, anıt heykeli, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan rölyefleri ve Türk Bayrağıyla dikkat çekecek yeni park, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini yeni nesillere aktarırken ana girişinde bulunan 320 metrekarelik tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak.

Toplam alanı 4 bin 144 metrekare olan park, 2 bin 108 metrekare yeşil alana sahip olacak. Yaklaşık 2 bin bitki ve çiçekle süslenecek Kurtuluş Savaşı Parkı; oturma birimleri, aydınlatma elemanlarının yanı sıra çocuk oyun alanı ve koşu yolu ile donatılacak. Kurtuluş Savaşı'nı betimleyen anıtıyla dikkat çekecek parkta tören alanının etrafını saran duvarlar, bağımsızlık savaşının anılarını rölyeflerle görsel olarak ziyaretçilere sunacak. Göndere çekilmiş Türk Bayrağı ile tamamlanacak tören alanı Kurtuluş Savaşı'nı yeni nesillere anlatan açık hava müzesi görünümüne sahip olacak.

Taşdelen küçük Damla'nın isteğine kayıtsız kalmadı

Temel atma törenine Beytepe İlkokulu öğrencileri de katılırken 9 yaşındaki Damla Erkol'un okullarının çatısının yapılması ile ilgili isteğine Taşdelen kayıtsız kalmadı. Damla Erkol'un isteğini dinleyen Taşdelen, çatı sorunun bir an önce çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.