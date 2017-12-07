Kurtuluş Etkinlikleri Spora Renk Katacak

Şehitkamil Belediyesi, Gazi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 5 farklı geleneksel...

Şehitkamil Belediyesi, Gazi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 5 farklı geleneksel organizasyonla binlerce sporcu öğrenciyi spor alanlarında buluşturacak.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenecek olan Geleneksel 25 Aralık Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri, parkeden kortlara, havuzdan yeşil sahalara kadar binlerce sporcuyu ağırlayacak. Aralık ayı boyunca spora renk katacak organizasyonlarda katılımcı öğrencilere, Gazi şehrin 96 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlıklarla dolu hikayesi de anlatılacak.

"Yarışırken hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışmalarda öğrencilerin hem öğrendiğini hem de eğlendiğini belirterek, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiğimiz sportif organizasyonlarda binlerce sporcu öğrencimizi spor alanlarında buluşturacağız. Şehitkamil'in, Şahinbey'in, Karayılan'ın, Tüfekçi Yusuf'un ve adını zikredemediğimiz nice adsız kahramanların unutulmaz kahramanlıklarla dolu mücadelesini, öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz aracılığıyla sporcu öğrencilerimize bir kez daha anlatacağız. Milli ve manevi duyguların güçlendiği kültür, sanat, spor dolu organizasyonlarda sporcularımız, centilmence yarışıyor, organizasyonun anısına düzenlediği günler ve haftalarla ilgili bilgiler ediniyor, sosyalleşiyor, akranlarıyla paylaşımlar içerisine giriyor ve her şeyden çok daha önemlisi organizasyonlardan oldukça mutlu ayrılıyorlar. Ben, Aralık ayının sonuna kadar havuzda, potada, kortlarda, yeşil sahalarda yarışacak ve görev yapacak tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, hakemlerimize yürekten başarılar diliyorum"

"Organizasyonlar önemli bir spor hafızası oluşturuyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, 6. yılını tamamlayacak olan spor organizasyonlarının kentte önemli bir spor hafızası oluşturduğunu ifade etti. Güven Alkoçak, 25 Aralık Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlen sportif organizasyonlar, ecdadın adeta tarihe damga vurmuş kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarırken, bir yanda da ilimizde önemli bir spor hafızası oluşturuyor. Okul hayatı boyunca bu organizasyonlara katılan sporcu öğrencilerimizin ilerleyen yıllar için çok değerli anılar biriktirip, değerli arkadaşlıklar ve sosyal bir çevre kurduklarını düşünüyorum. Spora ve sporcuya her platformda büyük destek veren başta Şehitkamil Belediye Başkanlığımız ve tüm paydaş kurumlarımıza federasyonumuz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.