Kurtuluş Töreninde Şaha Kalkan Atlar Renkli Görüntü Oluşturdu

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende şaha kalkan atlar renkli görüntü oluşturdu.

Valilik önünde düzenlenen törende, Ardahan Vali Vekili Abdurrezzak Canpolat, Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından kutlamalara Kongre Caddesi'ndeki törenle devam edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Ardahan Belediye Başkanı Köksoy, Ardahan ve bölgenin kurtuluşu için eşsiz bir mücadele verildiğini söyledi. Köksoy, aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için verilen mücadelenin tarihi bir mücadele olduğunu vurgulayarak, tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.

Başkan Köksoy, "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile muhterem milletimizin birliği, dirliği, huzuru için görev yaparken kandan ve candan beslenen emperyalist devletlerin maşası hain ve bölücü terör örgütleri ile FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi taşeron örgütlerin silahlı bombalı saldırı eylemleriyle 15 Temmuz kalkışmasında rahmete kavuşmuş ve istiklal şairimizin "Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın" dediği gibi tarihe sığmayan şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.

Şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam eden tören, atlı birliklerin gösterisiyle son buldu.

Kongre Caddesi'ndeki törenin ardından, atlı birliklerin önderliğinde ve mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Halilefendi Mahallesindeki Yanık Cami Anıtı'na kadar yürüyüş yapıldı. Şehitlikte Ruslar ve Ermeni çeteleri tarafından yakılarak şehit edilen Türkler için dua edildi.

Yürüyüşe katılan atlı birlikler ile mehter takımının çaldığı marşlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.