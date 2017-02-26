KURTULUŞ’UN İKİ ŞEHRİ

Şu sıralar dilimize pelesenk ettiğimiz
İzmir’in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orda sırmalar saçar. diye başlayan ve
Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa. diye biten ‘İzmir Marşını’ dinledikçe, ‘Kurtuluşun İki Şehri’ olarak bilinen Samsun ve İzmir arasındaki farkları da düşünmeye başladım.
Uzun zamandır İzmir’e gider, gelirim.
Samsun’a tutkuyla bağlıyım ama İzmir’i de severim.
Ki; bunun için birçok neden sayarım.
Güneş, sahiden de bir başka parlar İzmir’de.
İnsanların daime yüzü gülüyor, daha ne olsun.
Karım da çok sever İzmir’i, ister ki her yıl İzmir’e seyahat edelim.
Bunun nedenlerinden biri benim de ana yarısı olarak gördüğüm teyzesinin İzmir’de yaşıyor olmasıdır ama İzmir’i sevmemiz için şimdi bir başka nedenimiz daha var.
Oğlumuz, güzellikleri dillere destan İzmir'in kızlarından birine aşık oldu ve O’nu evimize gelin getirdi.
Kurtuluş’un iki şehrinden biri olma özelliğinin yanı sıra, gelinimin şehri olması da İzmir’i sevme nedenlerimizden biri oldu yani.
Güneş sırmalar saçmasa da, Samsun’un dağlarındaki çiçekler, İzmir’in dağlarında açanlardan daha fazladır belki.
Bugün bu topraklardaki camilerin minarelerinden beş vakit ezan sesini işitiyor ve Allah’ın huzuruna bağımsız yurttaşlar olarak çıkıyorsak, Samsun ve İzmir’in bunda çok büyük katkısı vardır.
İzmir Cumhuriyete bağlılığını her fırsatta gösteriyor.
Bunun etkisiyle mi bilinmez Kurtuluş mücadelesini anlatan diziler ve filmler hep İzmir hikayeleri üzerine kurulmuş.
Türkiye’nin diline pelesenk olan marşları bile var.
Bu ülke, Mustafa Kemal Paşa’nın, şehrimizden başlattığı kutlu yürüyüşü her 19 Mayıs’ta analım diye o günü milli bayram yapmış ama bunun kıymeti biliniyor mu bu şehir de.
Resmigeçitler ve bir iki jimnastik gösterisiyle tören yapıyoruz o kadar.
Bu mudur yani.
İnsanların İzmir’i sevme nedenleri sadece Kurtuluşun iki şehrinden biri olması da değildir diye düşünüyorum.
Ekonomisi de güçlü İzmir’in.
Ülkenin iki önemli fuarından biri İzmir’de, bir diğeri de Samsun’daydı.
Samsun fuarı tarihin tozlu sayfalarında ve biz orta yaşlıların anılarında kaldı ama İzmir Fuarı her yıl kapılarını yerli ve yabancı katılımcılara açmaya devam ediyor.
Hal böyle olunca da nüfusu 3 milyona merdiven dayamış olan İzmir’de 13 OSB’de binlerce fabrika baca tüttürüp, 10 binlerce kişi çalıştırılırken, senin ise biri kurulma aşamasında olmak üzere 5 OSB’ndeki fabrika sayısı 150’yi bulmuyor.
Nüfusumuz da 600 bin dolayında kalıyor haliyle.
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KURTULUŞ’UN İKİ ŞEHRİ
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