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Kurum Amirleri Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Kurum Amirleri Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri ve tüm mahalle muhtarları Kavaklı Parkta düzenlenen toplantıda...

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri ve tüm mahalle muhtarları Kavaklı Parkta düzenlenen toplantıda bir araya geldiler.

Vakıf Başkanı İlçe Kaymakamı Şeref AYDIN kısa bir konuşma yaparak Vakıf faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Vakıf Müdürü Mehmet Kuru, vakfın 2017 yılı faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Vakıf Müdürü 2017 yılında merkezi ve yerel kaynaklardan toplam 6 bin 906 kişiye 4 milyon 324 bin TL kaynak aktarıldığını belirtti.

Havran Belediye Başkanı ve Vakıf Üyesi Emin Ersoy'da vakıf faaliyetlerinden bahsettikten sonra Belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bundan sonra söz alan bazı mahalle muhtarları da vakıf çalışmaları hakkında görüş ve önerilerde bulundu.

Ayrıca ilgili kanun gereğince 2018 yılında Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmak üzere mahalle muhtarları kendi aralarında yaptıkları oylamada Tekke Mahalle Muhtarı Emine Kelebekli ve Hallaçlar Mahalle Muhtarı Adem Demirtaş'ı seçtiler.

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