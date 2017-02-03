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Kurumlar Evde Bakım İçin Birleşti

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Kurumlar Evde Bakım İçin Birleşti
Gümüşhane'de evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla Gümüşhane Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü...

Gümüşhane'de evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla Gümüşhane Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Gümüşhane Belediyesi'nin tarihi Süleymaniye Mahallesinde bulunan çalışma ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi Düz ve Halk Sağlığı Müdürü Engin Pehlivan katıldı.

Protokolü imzalayan Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Bu çok önemli bir sosyal yardım. Dinimizin, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin hadisleri gereği muhtaç olan insanlara yapılan yardım söylenmez ama sosyal devlet ilkesi gereğince hakikaten yaptığımız çok önemli şeyler var. Devletin sosyal devlet olması çok önemli. 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce Gümüşhane'de vatandaşlarımıza doğrudan yapılan sosyal yardımların tutarı 12 milyon TL'nin üzerinde. Bu da onun bir benzeri. Kişisel bakım ve temizlik, ev ve çevre temizliği, tadilat ve tamirat, yemek ve ayni yardım gibi ihtiyaçları karşılayacak olan son derece bir protokol. Hayırlı vesile olsun" diye konuştu.

Gümüşhane'de 2 bine yakın vatandaşın evde bakım hizmetinden faydalandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Gümüşhane'ye Belediye olarak bir de sağlıklı yaşam merkezi yapacaklarını söyledi.

Başkan Çimen, "İnşallah 2017'de bu tür sosyal içerikli projelerimiz olacak. Protokolün ardından eve gideceğiz yaşlımızın tıraş ihtiyacı varsa onu, bakım ihtiyacı varsa onu yapacağız. Ayni veya nakdi ihtiyacı varsa Belediye olarak karşılayacağız, bu konuda kurumlarımızla da gerekli istişareleri sağladık. Şehrimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kurumlar Evde Bakım İçin Birleşti

Kurumlar Evde Bakım İçin Birleşti

Kurumlar Evde Bakım İçin Birleşti

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