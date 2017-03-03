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Kurumlar Vergisi birincisi Reşadiye'den 'Kılıç Petrol'

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Kurumlar Vergisi birincisi Reşadiye'den 'Kılıç Petrol'
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Reşadiye İlçesi'nde akaryakıt ve lastik sektöründe faaliyet gösteren ve 2015 yılı Kurumlar Vergisi il birincisi olan Kılıç Petrol Limited Şirketi’ne teslim edildi.

2015 yılı Kurumlar Vergisi alanında Tokat birincisi olan işadamı Murat Kılıç, belgesini Vali Cevdet Can’dan aldı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Reşadiye İlçesi'nde akaryakıt ve lastik sektöründe faaliyet gösteren ve 2015 yılı Kurumlar Vergisi il birincisi olan Kılıç Petrol Limited Şirketi’ne teslim edildi.

Teşekkür Belgesi, Vali Cevdet Can ve AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır tarafından, Kılıç Petrol Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç’a takdim edildi. Şirkete ait petrol ofisinde gerçekleştirilen belge takdim töreninde konuşan Vali Can, halkın refahını ve devletin bekasını sağlamanın yolunun vergiden geçtiğini ifade ederek, ödül almaya hak kazanan şirketi tebrik etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç ise, vergi rekortmeni olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Törene Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, İl Defterdarı Musa Avcu ve şirket yetkilileri iştirak etti.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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