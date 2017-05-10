Kurumlararası Voleybol Turnuvası

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası başladı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası başladı.

Kahta Atatürk Stadında Narince Ortaokulu ile Kahta Toplum Sağlık Merkezi arasında yapılan maç ile başlayan turnuvaya Kahta ilçesinden 18 takım katılıyor. Turnuva hakkında bilgi veren Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Turnuvasında kamu kurumlarımızda çalışan personelimiz katılacak. Bu kurumlarımız kendi personeli içerisinde bir takım çıkararak turnuvaya katılacak. Kurumlarımız arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. 18 takımın katıldığı turnuvanın kurumlarımızın motivasyonunu ve kardeşlik bağlarını pekiştireceğini düşünüyorum. Turnuvaya katılacak olan takımlara şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.