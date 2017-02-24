'Kurumları zedelemeden FETÖ'yü temizlemeliyiz'

Şehzadeler Kenti Amasya'da düzenlenen söyleşide akademisyenlerle buluşan YÖK Başkanı Saraç, "Hepimizin görevi FETÖ'nün yerleştiği kurumları zedelemeden terörist yapıdan temizlemektir" dedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, YÖK tarafından düzenlenen Kültür Sanat Söyleşileri kapsamında Amasya Üniversitesi'nde düzenlenen "Osmanlı'nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler" söyleşisinde, yükseköğretime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk yükseköğretim sistemi denilince akla ilk olarak artan öğrenci sayısının geldiğini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, öğrenci sayısının 7 milyonu geçtiğini kaydetti. Saraç, "Üniversite sayımız 182, öğretim elemanı sayımız 152 bin 261'dir ve gittikçe artmaktadır. Bu sayısal veriler yatay büyümenin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Şimdi yeni YÖK olarak önümüze koyduğumuz hedef dikey büyümedir. Dikey büyüme ile kalite, nitelik, keyfiyeti kastediyoruz. Bunun için son iki yıldır büyük bir şevkle çalışıyoruz" dedi.

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Saraç, "Kamu kurumlarında hakimiyet için bir araç halini aldığında o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini 15 Temmuz gecesi gördük, yaşadık" ifadelerini kullanarak, "Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kabus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milleti, iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi. Bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı. Hepimizin görevi bu yapının yerleştiği kurumları zedelemeden terörist yapıdan temizlemektir. Üniversiteler olarak bu dönemin yıllardır katettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğiz fakat bir diğer görevimiz bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin dikkatle alınmasıdır. Atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması, aslında bu yapının yükseköğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının devletimize, milletimize sadakat anlayışının yerleşmesi için çalışacağız" diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile bazı üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler katıldığı söyleşinin ardından YÖK Başkanı Saraç, akademik başarı ödülü alan akademisyenlere ödüllerini verdi.

Ferhat LAP / AMASYA