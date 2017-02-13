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Kurumsallaşmanın ilk adımlarını attılar

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Kurumsallaşmanın ilk adımlarını attılar
Türk Standartları Enstitüsü (TES) Samsun Belgelendirme Müdürlüğü ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde düzenlenen 5 gün sürecek temel eğitim ve iç tetkik eğitimi başladı

Türk Standartları Enstitüsü (TES) Samsun Belgelendirme Müdürlüğü ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde düzenlenen TS 18001/13.11.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar ve TS EN ISO 14001/AC/23.10.2015 Çevre Yönetim Sistemleri -Şartlar Kullanım Kılavuzu Standartları kapsamında 5 gün sürecek temel eğitim ve iç tetkik eğitimi başladı.

TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, özellikle bir ayağı yasal düzenlemelere dayanan, uyulmadığı ve/veya uygulanmadığında kurum ve kuruluşlarımıza ciddi müeyyideler uygulanmasına sebebiyet verebilecek, iş güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması için hazırlanmış olan yönetim sistem standartları eğitim organizasyonunun katılımcı işletmelerimize ciddi katma değerler sağlayacağına olan inancını dile getirerek, yönetim sistem standartlarının, kurum ve kuruluşlarımızın kurumsallaşma yönünde atacakları adımların ilk ve en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti.

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Adnan Bahadır ise, iş güvenliği ve çevre yönetim sistem standartlarının uygulanması ile kurum ve kuruluşların gerek yasal şartları karşılanmasını bir anlamda sigorta altına aldıklarını, diğer taraftan da iş güvenliği ve çevreye olan duyarlılığını ortaya koymak ve bunu kamuoyuyla paylaşmasını sağlayacağından bir prestij aracı olacağını ifade etti.

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