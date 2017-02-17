Kuş Cenneti'nde doğa katliamı

Büyükşehir Belediyesi'nin Yörükler'de evleri kaçak olduğu gerekçesiyle dava süreci devam ederken yıktığı evlerden çıkan beton molozlar, deltada belirlenen alana belediye ait işe makineleri ile dökülüyor. Doğa katliamını gören vatandaşlar tepki gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs ilçesi Yörüklerde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı dava süreci devam eden evlerle ilgili olarak şok edici fotoğraflar ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri yıktıkları evlerin molozlarını deltadaki belirledikleri alana dökerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Uluslarası Ramsar sözleşmesi ile korunan ve Dünya Mirasları Koruma Listesi'ne girmeye çalışan deltada bu fotoğraf görenleri pest dedirti. Fotoğrafta belediyeye ait iş makinelerinin yağan kara rağmen yıktıkları evlere ait molozları doğal ekosisteme sahip deltanın toprağı ile karıştırdıkları ve zemine yaydıkları görülüyor.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflara vatandaşın tepkisi sert oldu. Vatandaşlar " Doğa dostu olmak, doğayı korumak yıkılan evlerin molozlarını deltanın göbeğine çukur kazıp "süpürüleni halının altına atmak" misali gömmekle mi oluyor? Pes doğrusu. Nereden bakarsan bak tutarsızlık "gibi yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerini vatandaş fotoğrafladı. Fotoğraflarda belediyenin araçlarının Ramsar sözleşmesi ile korunan delta alanına molozları döktüğü görülüyor.

Zekeriya FIRAT