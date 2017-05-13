Kuşadası Afet Bölgesi İlan Edilmeli

Turizmde yaşanan sorunlar, kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası'nda esnafı büyük bir belirsizliğe doğru sürüklüyor.

Turizmde yaşanan sorunlar, kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası'nda esnafı büyük bir belirsizliğe doğru sürüklüyor. Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran, önlem alınmazsa Kuşadası esnafının bitme noktasına geldiğini belirterek, Kuşadası'nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Mayıs ayına gelinmesine rağmen Kuşadası çarşılarında yaprak bile kıpırdamadığına dikkati çeken Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran, " Kuşadası'nda çok ciddi bir turizm depremi yaşanıyor, Kuşadası esnafının neredeyse tamamı büyük ölçüde mağdurdur. Kuşadası'nının turistik çarşılarındaki 250 olan kuyumcu esnafı sayısı, son krizlerle birlikte 45'e düşmüştür. Bunların da 20'si bu yıl henüz kepenk açmamıştır ve açmayı da düşünmemektedir. Kuşadası'nın dünyaca ünlü Turistik çarşı esnafı tamamen bitik durumdadır. Esnafımız kredi ile ayakta duruyor, ancak krediler bu yıl patlayacaktır. Herkesin bir araya gelip, çözüm önerisi bulması gerekmektedir. Daha geçen yıla kadar Kuşadası kruvaziyer turizminin başkentiydi. Ancak, gemi turizmindeki büyük acenteler, Kruvaziyer turizminden Kuşadası destinasyonu çıkarmıştır. Kuşadası Limanı'na turist gelmez olmuştur. Gelen az sayıdaki küçük gemiler de Yunan gemisidir ve hiçbir anlam ifade etmemektedir. Kuşadası'nın tüm turistik çarşılarında işyerleri birer birer kepenk kapatıyor. Acil bir eylem planına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer önlem alınmazsa, turizmde bu yaşanan depremin altında turizm esnafı ezilecektir " dedi.

Dev transatlantikler artık Kuşadası'na uğramıyor

Bu arada, önceki yılın sonuna doğru yaşanan terör saldırılarıyla Türk turizminde başlayan kriz, dünyaca ünlü turist gemilerinin seferlerini iptal etmesiyle doruğa çıkmıştı. Yılda ortalama 500'e yakın turist gemisi ağırlayan Kuşadası'nda bu rakam 2015 yılında 446 olarak gerçekleşmiş, iptallerle bu sayı 2016'da 256'ya düşmüştü. Bu yıl ise sezon başından gerçekleşen iptallerin ardından Kuşadası'na yapılması beklenen 162 seferden Royal Carabien'e ait tamamı transatlantikten oluşan 42 seferin de iptal olması Kuşadası'nda büyük şok yaşanmasına neden olmuştu. Bu durumun bölgedeki Efes Antik Kenti başta olmak üzere yöredeki diğer tarihi mekan ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısında büyük düşüşe neden olması bekleniyor. Henüz iptal edilmeyen büyük bölümünü ise küçük boyutlu 200 ile 500 yolcu kapasiteli gemilerin ise Yunan bayraklılardan oluşması ve daha çok Türk müşterilere hitap eden turlar düzenlemesi de dikkat çekiyor.