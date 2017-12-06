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Kuşadası Belediye Meclis Aralık Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

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Kuşadası Belediye Meclis Aralık Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı
Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Toplantıda, 2014 yılında yaşanan toprak kayması sonucunda evleri zarar gören Mücella Emgin, Dergah ve Özgün Sitesi sakinlerine yapılan kira yardımının 2018 yılı boyunca devam ettirilmesine karar verildi. Kira yardımı 700 TL'den 750 TL'ye yükseltildi.

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında 2018 yılında uygulanacak vergi, resim ve harç tarifesi de karara bağlandı. Alınan karara göre, 2017 yılında uygulanan vergi, resim ve harç tarifesine herhangi bir zam yapılmadı. 2017 yılında uygulanan tarifenin 2018 yılında da aynen devam etmesine karar verilen toplantıda görüşülen bir diğer konu ise, Kasım ayı toplantısı gündeminde yer alan ve Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu'na sevk edilen engelli, gazi ve şehit ailelerinin katı atık ücretlerinin indirimli olarak belirlenmesi oldu. Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu'nun engelli, şehit ve gazi ailelerine 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 90 oranında indirim yapılması yönündeki kararı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Kayalı, söz konusu indirimin 2018 yılı Bütçe Kararnamesi'nin oylanmış olması nedeniyle ancak 2019 yılından itibaren uygulanabileceğini belirtti.

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