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Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

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Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı
Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Meclis toplantısında, Çamlık Kavşağı, Otogar Kavşağı ve Davutlar Kavşağı'ndaki peyzaj düzenlemesi ile ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Başkan Kayalı'ya yetki verilirken Kuşadası Belediyesi'ne beş adet iş makinesi alınmasına da karar verildi.

Toplantıda amatör spor klüplerinden gelen ayni ve nakdi yardım talepleri de ele alındı. Belediye Meclisi tarafından Ada Gençlikspor Klübü'ne malzeme temini, Ada Yelkenspor Kulübü'ne konteyner alımı, Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılacak olan Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güreş takımına ise malzeme yardımı yapılmasına karar verildi.

Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise Belediyeye ait işyerlerinin kira bedelleri oldu. Kiralama süreleri dolan ya da kira bedellerinin güncellenmesi gereken işyerleri ile ilgili çalışma yapmak üzere Tufan Asrav, Hayati Atlı, Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi ve Ahmet Candan'dan oluşan bir komisyon kuruldu.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nı vatandaşlarla birlikte Bahçeşehir Koleji 4. sınıf öğrencileri de izledi. Öğrenciler, toplantının sonunda kendilerine Meclisin işleyişi ile ilgili bilgi veren Başkan Kayalı'ya çiçek vererek teşekkür ettiler.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

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