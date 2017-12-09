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Kuşadası Belediyesi, Hamburg’da ’Döngüsel Atık Yönetimi’ Toplantısına Katıldı

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Kuşadası Belediyesi, Hamburg’da ’Döngüsel Atık Yönetimi’ Toplantısına Katıldı
Kuşadası Belediyesi, Connective Cities Projesi kapsamında Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen "Döngüsel Atık Yönetimiyle İklim ve Çevrenin Korunması"...

Kuşadası Belediyesi, Connective Cities Projesi kapsamında Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen "Döngüsel Atık Yönetimiyle İklim ve Çevrenin Korunması" toplantısına katıldı.

Engagement Global tarafından Hamburg Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, atık önleme, azaltma, atık toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm, atık yönetiminde karşılaşılan güçlükler ile atık yönetiminin iklimin korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek başarılı bir atık yönetimi elde edilmesinde şehirlerin karşılaştığı mevcut zorluklar ele alındı. Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında Alman belediyeleri ve firmaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden örnekler verilerek tüm belediyeler bu ağa dahil olmaya davet edildi.

Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu'nun katıldığı toplantının iyi uygulamalar bölümünde AB tarafından desteklenen Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye koordinasyonu UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) tarafından yapılan üç günlük toplantı sırasında UCLG-MEWA, TBB, Kuşadası, Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl, Selçuklu, Gaziantep, Hatay Belediyesinden katılımcılarla 8 ülkeden 50'ye yakın uzman, bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Program çerçevesinde Hamburg Rondenbarg Geri Dönüşüm İstasyonu ve Rugenberger atık yakma tesisine teknik gezi düzenlendi. Hamburg Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyonda katılımcılara Kuşadası tanıtım materyalleri verildi.

"Connective Cities-Bağlantılı Şehirler" projesi, Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Stdtetag), Alman Kalkınma Ajansı (GIZ) ve Engagement Global ortaklığında yürütülmekte ve Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilmekte ve bu ağa üye olan belediyeler arasında dünya çapında yerel yönetimler arasında kurulacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma projeleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

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