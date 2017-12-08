Kuşadası Belediyesi, Travel Turkey Fuarı’nda Stand Açtı

Dünya ve Türkiye turizminin İzmir'deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de başladı.

Dünya ve Türkiye turizminin İzmir'deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Travel Turkey İzmir'de yer alan 270 metrekarelik Kuşadası standını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da ziyaret etti.

Kuşadası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle açılan B Holünde yer alan A 306 No'lu 270 metrekarelik stantta, hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyallerle Kuşadası'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentalara, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefleyen fuarda yer alan Kuşadası standı yoğun ilgi gördü.

Fuarda Kuşadası standını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ziyaret etti. Fuarın ilk gününde Kuşadası standında Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, KODER Başkanı Tacettin Özden, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve meclis üyeleri ile turizmciler yer aldı. Efes Bandosu tarafından Kuşadası standında verilen müzik dinletisi ise ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Kuşadası standını ayrıca Kuşadası Eski Kaymakamı İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitttin Böcek, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Fransa'nın Fontenay- sous-Bois Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Tabanou, Samos Belediye Meclis Üyesi Dımıtrıos G. Kırıazıs, Samos Ticaret Odası Sekreteri Georgıos Kırıazıs, Samos Dorysa Seaside Resort Genel Müdürü George Chatzidimitriou, Sorbonne Üniversitesi Doktorlar Derneği Başkanı Nilgün Erkardeş ile katılımcı turizm firmalarının temsilcileri ziyaret etti.

Ziyarette Samos Belediye Meclis Üyesi Dımıtrıos G. Kırıazıs ile Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç arasında yapılan görüşmede, iki şehir arasında ortak projeler, kültürel ve sosyal ilişkiler geliştirilmesi konuları ele alındı. Travel Turkey İzmir ,10 Aralık tarihine kadar Gaziemir'de yer alan Fuar İzmir'de devam edecek.