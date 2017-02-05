Kuşadası Gençlikspor Yönetiminden Kuto Başkanı Akdoğan’a Ziyaret

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı Behçet Alp, kulüp yöneticileri Cem Arslan ve Halil Erenoğlu ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu...

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı Behçet Alp, kulüp yöneticileri Cem Arslan ve Halil Erenoğlu ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı Behçet Alp ve kulüp yöneticileri, Akdoğan'a Kulübün hedefleri ve takımın durumu hakkında bilgi verdi ve Kuşadasıspor forması hediye etti.

Kulüp yönetimine teşekkür eden Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yöneticilere ve sporculara başarılar diledi.