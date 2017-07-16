Kuşadası Körfezi’nde 101 Kaçak Göçmen Yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişimlerinin son günlerde artması üzerine denetimlerini yoğunlaştıran Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası...

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişimlerinin son günlerde artması üzerine denetimlerini yoğunlaştıran Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası Körfezi'nde düzenledikleri iki ayrı operasyonda toplam 101 kaçak göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin ilk operasyonu Pamucak bölgesinde yapıldı. Bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığı içinde olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri havadan helikopterle takibe aldı. Pamucak açıklarında denizden yapılan operasyonda durdurulan lastik bottaki 41 Suriye, 1 Gabon, 6 Afganistan, 2 Angolan, 4 Kongo, 2 Çad, 2 Pakistan, 2 Hindistan, 1 Sri Lanka ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Kuşadası Körfezi'nde rutin denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Ahmetbeyli önlerinde lastik bir bot içerisinde hareket halinde kaçak göçmenler tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunun yaptığı operasyonda durdurulan lastik bot içerisindeki 34 Suriye ve 5 Somali uyruklu 31 erkek, 5 kadın, 3 çocuk olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

İki operasyonda yakalanan 101 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.