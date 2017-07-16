  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 24 °C

Kuşadası Körfezi’nde 57 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

» »
Kuşadası Körfezi’nde 57 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken batma tehlikesi yaşayan 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken batma tehlikesi yaşayan 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken, batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Havadan ve denizden harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Gümüldür açıklarında hareket halindeki lastik bir bot içerisindeki 57 kaçak göçmeni batmak üzereyken kurtardı. Suriye uyruklu 26 erkek, 14 kadın ve 17 çocuktan oluşan kaçak göçmen grubu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, ifadeleri alındı ve il göçmen bürosuna teslim edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkatsizlik Sonu Oluyordu16 Temmuz 2017 Pazar 00:38
  • Sosyal Medyada Fetö Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı16 Temmuz 2017 Pazar 00:18
  • Emanet Araçla Refüje Girdi: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:23
  • Panelvan Minibüs Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
  • Giresun’da Bir Kız Denizde Boğuldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:28
  • Serinlemek İçin Girdiği Göletten Cansız Bedeni Çıkartıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşi Emine Erdoğan Ve Beraberindekilerle Birlikte Nakkaştepe’den Yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Gidiyor.15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
  • Vatandaşlar, Anma Etkinlikleri İçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önünde Toplanmaya Başladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
  • Denizde Kaybolan Şahıs Aranıyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:38
  • Ergene’de Kaza 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti