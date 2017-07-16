Kuşadası Körfezi’nde 57 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken batma tehlikesi yaşayan 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken batma tehlikesi yaşayan 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken, batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Havadan ve denizden harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Gümüldür açıklarında hareket halindeki lastik bir bot içerisindeki 57 kaçak göçmeni batmak üzereyken kurtardı. Suriye uyruklu 26 erkek, 14 kadın ve 17 çocuktan oluşan kaçak göçmen grubu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, ifadeleri alındı ve il göçmen bürosuna teslim edildi.