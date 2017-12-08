Kuşadası Ticaret Odası Heyeti, Travel Turkey Fuarı’na Katıldı

Ziyaretçilerine 11. kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarında, Kuşadası Ticaret Odası'da yer aldı.

Ziyaretçilerine 11. kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarında, Kuşadası Ticaret Odası'da yer aldı. Fuarda, Kuşadası Belediyesi standı içinde yer alan Kuşadası Ticaret Odası, görselleriyle fuara damga vurdu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Namık Kemal Daylan, Nejad Özalp, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, İrfan Yiğit, Ahmet Semih Arcan, Meclis Üyeleri Burhan Özazman, Ersel Öztürk, Beşir Fidan ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurgil Gürcan, Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin ve Mali Danışman Mustafa Oğuzkaan'ın topluca katıldığı fuarda, Kuşadası standı oldukça yoğun ilgi gördü.

Turizm profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, yerli ve yabancı standları gezerek görüş alışverişinde bulundu.

Bodrum, Çeşme, Diyarbakır, Samos ve pek çok yerli, yabancı standı gezerek görüşmeler yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan ve en büyük gelir kaynağı turizm olan Kuşadası için büyük önem taşıyan fuarda yer alarak, Kuşadası'nın tanıtımına katkıda bulunduklarını belirtti ve önümüzdeki sezon için bu konuda yoğun çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından yaptırılan ve Kuşadası standında ışıklı olarak göz dolduran Kuşadası illüstrasyon haritası da fuarda oldukça beğeni aldı. 36 ülkeden ve 54 ilden seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarın bu yıl partner ülkesi Ukrayna, partner ili ise Nevşehir oldu. Aynı zamanda 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'ne de ev sahipliği yapan fuar 10 Aralık'a kadar açık kalacak.