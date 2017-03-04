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Kuşadası Ticaret Odası Yenilenen Akreditasyon Belgesini Aldı

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Kuşadası Ticaret Odası Yenilenen Akreditasyon Belgesini Aldı
Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine Avrupa Odalarıyla uyumlu olarak, beş yıldızlı hizmet vermek amacıyla 2010 yılında Akredite Oda olarak çıktığı...

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine Avrupa Odalarıyla uyumlu olarak, beş yıldızlı hizmet vermek amacıyla 2010 yılında Akredite Oda olarak çıktığı yolculuğa devam ediyor.

6. Dönem Akredite Oda olan Kuşadası Ticaret Odası, üç yılda bir yapılan denetimler sonucunda yenilenen Akreditasyon belgesini, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşen törenle TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin elinden aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yiğit ve Genel Sekreter Burhan Sezer'in katıldığı 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizdi ve yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa'nın daha, beş yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi.

Ayıca 54 Oda ve Borsanın akreditasyonunun yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu " Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte beş yıldızın manası da burada gizli. Bugün beş yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

- BEŞ YILDIZLI HİZMETE KESİNTİSİZ DEVAM

Geçtiğimiz günlerde yapılan denetimler sonucu belgesi yenilenerek beş yıldızlı hizmetine kesintisiz devam eden Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Akteditasyon belgesini almanın önemini vurgulayarak, daha da önemlisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu dile getirdi. Akdoğan; Kuşadası Ticaret Odası'nın bunu başardığını belirtti ve hizmet kalitesinin beş yıldızlı olduğunun bir kez daha ispatlandığını söyleyerek "bu Kuşadası'nda tüm üyelerimizin başarısıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yenilenen Akreditasyon Belgesini Aldı

Kuşadası Ticaret Odası Yenilenen Akreditasyon Belgesini Aldı

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