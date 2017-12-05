Kuşadası, Travel Turkey Fuarı’na Katılmaya Hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, ilçenin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Son üç yılda olduğu gibi bu yıl da Kuşadası'nın sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarını tanıtmak amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm fuarlarına katılım konusunda öncülük yapan Kuşadası Belediyesi, Travel Turkey İzmir için hazırlıklarını tamamladı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle, Travel Turkey'de açılacak 270 metrekarelik stantta Kuşadası'nın tanıtımı yapılacak.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Turizm Fuar ve Kongresi Travel Turkey, 7-10 Aralık tarihleri arasında Gaziemir'de yer alan Fuar İzmir'de gerçekleşecek. Türk turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl 38 ülkeden 1179 katılımcı firma ve 77 ülkeden 38 bin 587 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, bu yıl da farklı destinasyonlardan yerli ve yabancı çok sayıda katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentalara, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefleyen fuara bu yıl Kuşadası, B Salonu'nda yer alan A 306 nolu 270 metrekarelik bir stantla katılıyor. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle katılım sağlanacak olan Travel Turkey'de, Kuşadası'nın turizm alanında sahip olduğu zenginliklerin etkin bir biçimde tanıtımı hedefleniyor. Travel Turkey'de, bir yandan Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla yurtiçinde ve yurtdışında Kuşadası'nın tanıtımı yapılırken bir yandan da turizm alanında yeni işbirliklerinin sağlanması ve var olan ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuşadası, Travel Turkey İzmir'in ardından 10-14 Ocak'ta Hollanda Utrecht, 25-28 Ocak'ta Emitt İstanbul, 1-4 Şubat'ta Belçika Brüksel, 9-11 Şubat'ta İran Tahran, 7-11 Mart'ta Almanya Berlin, 28-30 Mart'ta Ukrayna Kiev, Nisan ayında ise Belarus Minsk fuarlarına katılacak.