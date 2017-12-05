Kuşadası Tüllüşahı’nın Korunması İçin Çalıştay Düzenlendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından, Kuşadası'na özgü endemik bir tür olan ve Aydın Gaşağı olarak da anılan Tüllüşah...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından, Kuşadası'na özgü endemik bir tür olan ve Aydın Gaşağı olarak da anılan Tüllüşah ile ilgili olarak "Tür Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı.

Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşen Çalıştayda, Tüllüşah bitkisinin neslinin tükenmekte olduğuna dikkat çekilerek bitkinin korunması amacıyla neler yapılabileceği ele alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Eren, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve Yüksek Mühendis İstemihan Kahraman'ın konuşmacı olarak yer aldığı Çalıştaya Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve çok sayıda biyoloji uzmanı katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Malkoç, Tüllüşah bitkisinin endemik bir bitki türü olduğunu belirterek korunması gerektiğini ifade etti. Malkoç ayrıca Tüllüşah bitkisiyle ilgili özel çalışmaları olan Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD yetkililerine teşekkür etti.

Malkoç'un ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ise, Tüllüşah bitkisinin Kuşadası için ciddi bir doğal değer olduğu belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak kültürel değerlere olduğu gibi doğal değerlere de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tüllüşah bitkisiyle ilgili EKODOSD ile birlikte ciddi çalışmalarımız oldu. Bu tür değerleri mutlaka gelecek nesillere aktarmalıyız. Umarım bu çalıştay Kuşadası'na özgü bir tür olan Tüllüşah bitkisinin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise doğada var olan üstünlükler ile ilgili olarak farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek "Sadece ülkemizde yetişen birçok bitki türü var. İlçemiz ve çevresinde yetişen Tüllüşah bitkisi de bunlardan bir tanesi. Bu tür değerleri koruma altına almalıyız. Belediyemiz ve bir kamu kuruluşu gibi çalışan EKODOSD bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Ben ilçemizle özdeşleşmiş Tüllüşah bitkisinin gelecek nesillere ulaşacağına inanıyor bu çalıştayın düzenlenmesini sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Çalıştayın ilk konuşmasını yapan Yüksek Mühendis İstemihan Kahraman, Tüllüşah bitkisinin neslinin tehlike altına girmesinin en önemli nedeninin hızlı kentleşme olduğunu söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın nesli tehlike altında olan 16 bitki türü için eylem planı hazırladığını belirten Kahraman bu bitkilerden birisinin de Tüllüşah olarak da bilinen Aydın Gaşağı olduğunu ifade etti. Kahraman Tüllüşah'ın bu çerçeve dahilinde koruma altında kalacağına dikkat çekti.

Kahraman'ın ardından konuşan EKODOSD temsilcisi Sürücü, Tüllüşah bitkisinin Kuşadası'nda 25 farklı noktada tespit edildiğini belirterek dernek olarak bitkinin koruma altına alınması için ciddi çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren ise biyoloji dünyasındaki adı Rhaponticoides Mykalea olan Tüllüşah'ın biyolojik ve ekolojik özellikleri ile ilgili olarak bir sunum yaptı.