Kuşadası’nda Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı

Aydın Valiliği, İŞ-KUR, SGK ve KODER işbirliğiyle Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

Aydın Valiliği, İŞ-KUR, SGK ve KODER işbirliğiyle Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konusunda bilgi verildi.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer kayalı, İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semih Arcan, daire amirleri, STK temsilcileri ve Kuşadası halkı katıldı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "geçtiğimiz günlerde Ankara'da TOBB'un ekonomi şurasında bu konular konuşuldu. Bu toplantılar da onların devamı niteliğinde. Amaç istihdamı arttırıp, işsizliği azaltmak. Kuşadası olarak özetlersek, geçen yıl ülkemizde yaşanan sıkıntılardan dolayı ciddi kayıplar yaşandı. İstihdamı arttırmak için öncelikle turizmin yola girmesi gerekiyor" dedi.

KODER Başkanı Tacettin Özden'in konuşmasının ardından İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi konuyla ilgili bilgi verdi ve toplantı katılımcıların SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve Rahmi Terzi'ye sorularıyla devam etti.

Toplantının sonunda konuşan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak; istihdam seferberliği paketinde önemli imkanlar olduğunu ve bundan da en çok faydalanacak sektörün, turizm sektörü olduğunu belirtti ve Kuşadası'nın da faydalanacağını bu paketten en iyi şekilde faydalanarak işsizliği sıfıra yaklaştırmak için çaba harcayacağız" dedi.