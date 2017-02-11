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Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

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Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı
Kuşadası'nda Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Kuşadası'nda Emniyet Müdürlüğü tarafından 187 polis ve Aşil isimli bir dedektör köpeğin katılımıyla tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Kuşadası genelinde yaptığı huzur operasyonu Kuşadası ile bağlı mahalle ve köylerde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'daki uygulaması sırasında Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'nde, Jandarma ekipleri de köylerde ve kendi sorumluluk sahalarında denetleme yaptı.

Kuşadası Polisi, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin mevcut huzur ortamının devamı için gerçekleştirdiği operasyonda 303 araç arandı, 2149 kişi ise kimlik kontrolünden geçirildi, 96 işyerinde inceleme yapıldı. Operasyon sırasında ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de yakalanarak, gözaltına alındı, kumar oynayan 3 şahısa adli-idari işlem yapıldı ve 681 TL para cezası uygulandı, kumar oynatan işletme sahibi de adli işleme tabi tutuldu.

Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

Kuşadası’nda Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

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