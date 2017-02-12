Kuşadası’nda Erken Sevgililer Günü Kutlaması

Kuşadası, erken Sevgililer Günü kutlamasında aşıkların buluşma merkezi oldu.

Kuşadası, erken Sevgililer Günü kutlamasında aşıkların buluşma merkezi oldu. Oteller dolarken, eğlence yerleri de erken sevgililer günü için özel programlar hazırladı. Tusan Otel'de sahne alan Yusuf Güney verdiği konserle tatil için Kuşadası'nı tercih eden sevgililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta içine rastlaması nedeniyle oteller kutlama programlarını 11 Şubat Cumartesi akşamına aldı. Kuşadası'ndaki otellerin büyük bölümü özel balolar düzenlerken, çevre il ve ilçelerden gelenler kış aylarının en hareketli gününü yaşattı. Sevgililer günü için Kuşadası Tusan Otel'de sahne alan bilinen sanatçı Yusuf Güney de büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı, sevilen aşk şarkılarını bu özel gün için Kuşadası'nı tercih eden aşıklar için seslendirdi. Sevgililer, Yusuf Güney'ın seslendirdiği aşk şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşarken, bir çok şarkısında da sanatçıya eşlik etti. Konser sırasında Yusuf Güney'e Şeyma Erdoğan eşlik etti.