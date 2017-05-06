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Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları

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Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları
Kuşadası'nda gerçekleştirilen hıdrellez kutlamaları büyük ilgi gördü.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen hıdrellez kutlamaları büyük ilgi gördü.

Dün gece başlayan ve gün içinde de devam etkinliklerde Kuşadası Belediyesi ile TULPAR Halkbilimi, Eğitim, Kültür, Sanat Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde başlayan dans gösterileri ve konserlere Kuşadalılar hıdrellez coşkusunu yaşadı. Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Romanları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlediği kutlamalarda, Kuşadalılar meydanda yakılan ateşin üzerinden dilek tutup atladılar. Hıdırellez Ateş'inin ardından Çılgın Cemal, İzmirli Volkan konseri ile Kuşadası Romanları Kültür ve Dayanışma Derneği Dans Topluluğu ve İzmir Roman Ateşi tarafından sergilenen dans gösterisi ilgiyle izlendi.

Bu arada, Kuşadası Belediyesi ile TULPAR Halkbilimi, Eğitim, Kültür, Sanat Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği meddah gösterisi, yumurta ve balık boyama etkinliği, kukla gösterisi, mani atışması, kilit ile kısmet açma, gül ağacına dilek bağlama gibi geleneksel etkinliklere sahne oluyor. Çocuklar için topaç, çemberden geçme, ip atlama gibi oyunlarında yer alacağı Hıdırellez Şenliği'nin ikinci gününde vatandaşlara ücretsiz olarak keşkek ikramı yapıldı.

Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları

Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları

Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları

Kuşadası’nda Hıdrellez Kutlamaları

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