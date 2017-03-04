Kuşadası’nda Masal Günleri Başlıyor

Kuşadası Belediyesi, çocuklara keyifli vakit geçirirken kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla "Masal Günleri" düzenliyor.

Kuşadası Belediyesi, çocuklara keyifli vakit geçirirken kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla "Masal Günleri" düzenliyor.

4-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak düzenlenecek Masal Günleri, Mart ayı boyunca her Pazar günü 4 seans halinde gerçekleşecek.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenecek olan Masal Günleri'nin ilki 5 Mart Pazar günü 11.00, 12.00, 12.30, 13.30 saatlerinde olmak üzere dört seans halinde yapılacak. Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından seslendirilecek masallar aracılığıyla çocuklara edebiyat, çevre ve doğa sevgisi kazandırılması hedefleniyor.