Kuşadası’nda Mühendise Silahlı Saldırı

Kuşadası'nda bir inşaat firmasında proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yapan bir mühendis, iş çıkışı arabasıyla giderken silahlı saldırıya...

Kuşadası'nda bir inşaat firmasında proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yapan bir mühendis, iş çıkışı arabasıyla giderken silahlı saldırıya uğradı. Aracına 3 kurşun isabet eden proje müdürü, olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda bir inşaat firmasında proje müdürü olarak çalışan Makine Mühendisi Selahattin Çelikel, iş çıkışı 34 TS 6897 plakası arabasıyla giderken Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi ile Fikret Sokak'ın kesiştiği noktada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan 3'ü arabaya isabet etti. Saldırıyı yara almadan atlatan Selahattin Çelikel'in kısa süre önce de evinin önünde arabasına silahla ateş açıldığı öğrenildi. Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.