Kuşadası’nda Öğretmenler Günü Kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlamaları Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Kutlamalar Kuşadası İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen programla devam etti.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen kutlama programına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Murat Işık, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası'nda görev yapan öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, öğretmenliğin gücünü sevgiden aldığını belirterek "Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal ve gaye mesleğidir. Bir öğretmen hayatını bu şerefli meslek uğruna feda edebilir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Mesleğe yeni başlamış genç öğretmenlere başarılar diler emekliye ayrılmış sevgili öğretmenlerimize ise emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi.

Ataman'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleği olduğunu belirterek "Ülkemizde aydınlama siz Başöğretmenimizin izinde ilerleyen öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşecektir. Toplumların gelişmesini sağlayan en büyük yatırım eğitimdir. Siz öğretmenlere bu yolda büyük görev düşüyor. Çocuk ve gençlerimiz sizlere emanet. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, öğretmenlik mesleğinin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Aksoy "Bildiğiniz üzere bütün toplumlarda meslek günleri vardır. Buradaki amaç konu edilen meslek grubunun önemi anlatmak, varsa ihtiyaçlarına işaret etmek ve gelişimine zemin hazırlamaktır. Ancak öğretmenlik mesleğinde daha farklı bir yön vardır. Bu meslek sadece önemli ve kutsal değil, her şeyden önce hayatidir. Çünkü eğitim, gelişmenin yegane aracıdır. Yani eğitimin dışında bir gelişim aracı yoktur. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi şükranla anıyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Program konuşmaların ardından Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin ardından öğretmenlerin katıldığı okullar arası futbol, voleybol ve tavla turnuvalarında dereceye giren öğretmenlere kupa ve madalyaları verildi. Program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve yeni emekliye ayrılan öğretmenlere protokol üyeleri tarafından çiçek verilmesi ile son buldu.