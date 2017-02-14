Kuşadası’nda Toprak Kayması Mağdurlarından Eylem

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2014 yılında bir inşaatın çökmesi sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle evleri oturulamaz hale gelen...

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2014 yılında bir inşaatın çökmesi sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle evleri oturulamaz hale gelen aileler belediye önünde eylem yaptı.

Kuşadası Belediyesi önünde gerçekleşen eyleme çok sayıda toprak kayması nedeniyle mağdur olan aile katıldı. Grup adına bir açıklama yapan Avukat Yunus Usta, "2014 yılı Kasım ayında başlayan çilemiz halen devam etmektedir. Tarafı olmadığımız bir olayın mağdurları olarak, 27 aylık hak arama mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarafımızdan günümüze kadar genel hayata etkililik şartlarına uyan afet bölgesi ilanı, riskli alan ilanı ve evlerimizin başka yerlerde yapılması karşılığında mevcut arsalarımızın kamu yararına terki dahil olmak üzere tüm çözüm yollarını kabul ettiğimizi defalarca kamuoyuna duyurduk. Müracaat ettiğimiz görüştüğümüz tüm makamlar riskli alan ilanının olayın 3. şahıslar eliyle gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla olamayacağını, afet bölgesi ilanının yapılabileceğini ancak genel hayat etkinlik şartlarına müsait olmadığı için hak kayıplarının büyük boyutlara ulaşacağını söyleyerek bu çözüm yollarının mümkün olmadığını söylediler" dedi.

Bugün gelinen noktada toprak kayması mağdurlarının oyalanmak istendiğini savunan Usta, "Sabrımızın sonundayız. Bugünlerde somut bir adım atılmazsa mağdurlar olarak hakkımızı aramak için yasal çerçevede her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.