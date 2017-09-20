Kuşadası’nda Trafik Kazası: 1 Ölü

Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolundan Söke istikametine gitmekte olan Celal Sönmez yönetimindeki bir otomobil, aşırı hız nedeniyle mezarlık bölümündeki virajı alamayarak alt yola uçtu. Takla atan araçtaki sürücü Celal Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünden geçen tali yol bir süre trafiğe kapatıldı.