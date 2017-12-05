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Kuşadası’nda Turizm Karikatürleri Sergisi Açıldı

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Kuşadası’nda Turizm Karikatürleri Sergisi Açıldı
Kuşadası'nda Turizm Karikatürleri Sergisi açıldı. Kuşadası Otelciler Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi'nin ve Kuşadası...

Kuşadası'nda Turizm Karikatürleri Sergisi açıldı. Kuşadası Otelciler Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi'nin ve Kuşadası Belediyesi ile düzenlenen sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Turizm Karikatürleri Sergisi'nin açılışında konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. DR. Osman Nuri Özdoğan, " Sergi uluslararası bir karikatür sergisi ve burada gördüğünüz eserler 2009 yılında yapılmış yarışmadan oluşan eserler. 63 ülkeden 475 sanatçının 920 eserinden ödül almış eserler burada açtığımız sergideki karikatürler. Bir çok sanatçı farklı bakış açılarından turizme yönelik bize birer pencere açıyorlar. Dünyada bu yarışmanın Türkiye'de yapılması ülkemize prestij kazandırıyor ve güzel bir kazanım. Serginin açılışına emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

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