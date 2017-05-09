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Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

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Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu
Kuşadası'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği tarafından düzenlenen ve Aşil ve Edim isimli iki narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 108 araç ve 36 işyerinde aramada yapılırken, 528 şahıs ta kimlik kontrolünden geçirildi. Ayrıca, aynı operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskında ise 2.83 gram metamfetamin ile 150 gram esrar maddesi yakalandı, R.T., R.K., Y:A. ve Ş.B. uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alındı. 70 polisin katıldığı uygulama sırasında yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 2 kişi daha gözaltına alınırken, Ş.B. isimli kişinin aynı zamanda konut dokunulmazlığını ihlalden arandığı tespit edildi.

- 8 suçtan aranan zanlı yakalandı

Bu arada, Kuşadası Polisi'nin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda İzmir'in Bergama ilçesinde işlediği cinayet ve terör örgütüne para toplamak gibi 8 suçtan aranan 27 yaşındaki Veysel Eketiren isimli bir şüpheli Kuşadası'nda sahte kimlikle yakalandı. İfadesi alınan zanlı, Bergama Polisi'ne teslim edildi.

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

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