Kuşadası’nda Yangın

Kuşadası'nda terk edilmiş metruk bir otel binasında yangın çıktı.

Kuşadası'nda terk edilmiş metruk bir otel binasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Alacamescit Mahallesi'nde daha önce otel olarak kullanılan ve sonradan terk edilen 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonucu binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi.