Kuşadası’nda Yangın

Kuşadası'nda terk edilmiş metruk bir otel binasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Alacamescit Mahallesi'nde daha önce otel olarak kullanılan ve sonradan terk edilen 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonucu binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi.
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