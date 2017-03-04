Kuşadası’nda Yenilikçi Drama Eğitimleri Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitiminin yeni dönemi başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitiminin yeni dönemi başladı. Dört dönem boyunca toplam 910 çocuğa drama eğitimi veren Kuşadası Belediyesi, beşinci dönemde ise 210 öğrenciye yaratıcı drama eğitimi veriyor.

Çocukların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine, yenilikçiliklerine katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla 6-13 yaş grubu çocuklar için düzenlenen Yenilikçi Drama Eğitimleri, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde veriliyor. Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimler eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.