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Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kantin Ve Fırınlara Denetim

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Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kantin Ve Fırınlara Denetim
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan okul kantinleri ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan okul kantinleri ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğitim kurumlarında bulunan yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve ilçe genelinde bulunan ekmek ve simit fırını gibi gıda işletmelerine ve imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde kantin işletmelerinde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, işletmelerin ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, yangın tüpleri ve evraklar kontrol edilirken fırınlarda ise imalathane bölümü, un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu denetleniyor. Uyulması gereken kurallar hakkında işletmecileri bilgilendiren zabıta ekipleri, eksik evraklar konusunda ise mevzuatlar doğrultusunda yasal işlem yapıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Hüsnü Akman, denetimlerin yıl boyunca periyodik aralıklarla süreceğini belirtti. Hijyen kurallarını ihlal ederek halk sağlığını tehdit eden işletme ve imalathanelere geçit vermeyeceklerini ifade eden Akman, yapılan ihtarlara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kantin Ve Fırınlara Denetim

Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kantin Ve Fırınlara Denetim

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