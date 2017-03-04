Kuşadası’nda Zabıta Ekiplerinden Kasaplara Denetim

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan kasaplarda denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan kasaplarda denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler kapsamında kasaplarda satılan et ürünlerinin kesim bandrolleri, işletmelerin ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, yangın tüpleri ve evraklar kontrol edilirken eksik evraklar hakkında ihtarname verildi. Uyulması gereken kurallar hakkında işletmecileri bilgilendiren zabıta ekipleri, eksik evraklar konusunda ise mevzuatlar doğrultusunda yasal işlem yapıyor. Kasaplarda sürdürülen denetimler yıl boyunca aşamalı olarak devam edecek.