Kuşadası’ndaki Anıt Ağaçlar Restore Ediliyor

Kuşadası Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan 16 anıt ağacın restorasyon çalışmasına başladı.

Kuşadası Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan 16 anıt ağacın restorasyon çalışmasına başladı.

Çalışmalar Ekosistem Yönetim ve Planlama Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın koordinasyonunda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında uzun yıllardır bakımsız kalmış tarihi ağaçların budama işlemleri, koruma alanları düzenlemesi ve aşılama işlemleri yapılacak. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda oyuk bulunan ağaçlarda dolgu çalışması yürütülecek. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalara ilk olarak Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 617 yaşındaki anıt ağaçla başladı. Çalışmaların ilk gününde anıt ağacın budama işlemi yapılarak koruma alanı yenilendi.

Ekosistem Yönetim ve Planlama Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat çalışmalarla ilgili Kuşadası ilçe sınırları içerisinde bulunan 16 ağacın restore edilerek sağlıklı hale getirileceğini belirterek "Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD'la birlikte Kuşadası ilçe sınırları içerisinde bulunan anıt ağaçları restorasyon çalışmaları hakkında uzun zamandır planlama çalışmaları yürütüyoruz. Uygulama çalışmalarına Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlama fırsatı bulduk. Çalışmalara ilk olarak Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine verdiğimiz eğitimlerle başladık. Hedefimiz Kuşadası ilçe sınırlarında bulunan 16 anıt ağacı doğru şekilde restore edebilmek" dedi.