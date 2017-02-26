Kuşak Farkı Kahve Tercihini De Etkiliyor

Eskişehir'deki kuru kahve satıcıları, Türk kahvesine olan ilginin gençler sayesinde tekrar başladığını belirtti.

Eskişehir'deki kuru kahve satıcıları, Türk kahvesine olan ilginin gençler sayesinde tekrar başladığını belirtti. Yaşlı insanların sade, yeni neslin ise aromalı kahveleri tercih ettiğini ifade eden satıcılar, Türk kahvesinin toplumda tekrar yaygınlaşacağını söyledi.

Hamamyolu Caddesi üzerinde dede mesleği olan kuru kahveciliği 35 yıldır yaptığını dile getiren Burhan Öngül, kahvenin diğer içeceklerden farklı olduğu için kültürel değeri olduğunu vurguladı. Kahvenin bir takım ihtiyaçları gidermek için değil keyif için içildiğini aktaran Öngül, damak tadına dikkat çekti.

"Gençler aromalı, eskiler ise sade kahve tercih ediyor"

Kahvenin kışın daha çok içilen bir içecek olması ve mevsim geçiş döneminden dolayı satışlarda biraz azalma olduğunu belirten Öngül, "Bitkisel çaylardan dolayı kahve satışlarına etkisi oldu ama kahvenin yeri ayrıdır. Yeni nesil daha çok aromalı dediğimiz damla sakızlı, çilekli, kavunlu, çikolatalı kahve çeşitlerine ilgi duyarken, orta yaş kesim sadeyi tercih ediyor. Türk kahvesi sade olarak içilse de, aromalı kahveler genç neslin kahveye dönüşünün bir başlangıcı sayılır. Zamanla gençlerin sade kahveye döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kahve kültürünü yaygınlaştırmak gerek"

Yaklaşık 50 senedir kuru kahveci satıcılığıyla uğraşan Sedat Erentok ise, "1978 yılından önce Türkiye'de kahve tüketimi çok yaygındı. Krizlerden dolayı kahve yokluğu yaşandı. Bu da kahve tüketimini etkiledi. Kültürümüzde kahve vardır, çay bize Cumhuriyetten sonra gelmiştir. Çaydan sonra kahve unutulmaya başlamıştı. Son dönemlerde kafelerin iyice yaygınlaşmasıyla kahveye tekrar yöneliş oldu ama istenilen seviyede değil. Kuzey Avrupa ülkelerine göre kahve tüketimi çok altlarda. Kahvenin yaygınlaşması için devletin ve özel sektörün çalışma yapması lazım. Mesela otellerde Türk kahvesi çok nadir bulabilirsiniz, daha çok hazır kahveler bulunur. Turistlere Türk kahvesini tanıtmanın en kolay yolu oteller vasıtasıyla yapılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir genel yayınlaması gerekir bu tür işletmeler için. Değişen trendler nedeniyle değişik değişik kahve çeşitleri çıktı ama Türk kahvesinin yeri başkadır. Gençler aromalı kahveleri tercih ediyor ama tekrar eskiye dönüş olacak ve Türk kahvesi gençlerinde tercihi haline gelecek" dedi.