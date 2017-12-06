Kuşköy’de Unesco Sevinci

Giresun'un Çanakçı ilçesi Kuşköy'de halk arasında "Kuşdili" olarak adlandırılan "Islık dili'nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel...

Giresun'un Çanakçı ilçesi Kuşköy'de halk arasında "Kuşdili" olarak adlandırılan "Islık dili'nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması büyük sevince yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un "kuş dili"nin "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığını açıklamasının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de büyük sevinç yaşandı.

Yaklaşık 500 yıldır yöre halkının birbirleriyle haberleşmek amacıyla kullandığı "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili" için her yıl festivali düzenlediklerini ve ıslık dilinin gelecek nesillere de aktarılması için 2016 yılında yapılan başvurunun bugün kabul görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, "Bu bizim için sevindiricidir. Biz 2009 yılında beri kuşdili kültürünün UNESCO'ya miras listesine girmesi için çalışma yapıyoruz. En son 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen bir ekiple beraber bir ön çalışma yaptık. Bu çalışma sonrası 2016 yılında dosyamız bakanlık tarafından UNESCO'ya sunuldu. 6 Aralık itibariyle kuşdili somut olmayan kültürel miras listesini kazanarak bu listede yer aldı. Bu Giresun ve Türkiye için sevindirici bir karardır. Bu her sene kuşdili festivali yapmanın yanında birçok etkinlik yaparak bu kültürün kaybolmaması için çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Yöremizin en önemli kültürleri arasında yer alan kuşdili bundan sonrada daha iyi bir şekilde tanıtılacaktır" dedi.

Yöre halkı da yüzyıllardır yörede kullanılan kuş dilinin "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek bu durumun yöre turizmine de katkı yapacağına inandıklarını ifade ettiler.