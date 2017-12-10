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Kuşköy'de UNESCO sevinci

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Kuşköy'de UNESCO sevinci
Doğu Karadeniz'de halk arasında 'kuş dili' olarak ifade edilen 'ıslık dili'nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması, Kuşköy'de sevinç yarattı

Giresun'un Çanakçı İlçesi'ne bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili, yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.

Kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için 2016'da yapılan başvurunun ardından başlayan heyecanlı bekleyiş, Güney Kore'nin Jeju adasındaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası mutluluğuna dönüştü.

DESTEKLER ARTACAK
Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, kararın köy halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Köçek, "Artık kuş dili UNESCO'da, bir hayalimiz gerçek oldu. UNESCO'ya alınması konusunda da umutluyduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Kuş dilinin UNESCO'ya alınmasında çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kuş dili denince dünyada Giresun, Çanakçı ve Kuşköy akla gelecek" dedi. Köçek, "Kuş dilinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara destekler de artacaktır" diye konuştu.

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