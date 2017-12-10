Kuşlara Ahşaptan Saray İnşa Etti, On Binlerce Liraya Satıyor

Bursa'da emekli olduktan sonra kuş kafesi imalatına başlayan ustanın kafesleri bir sarayı andırıyor.

Bursa'da emekli olduktan sonra kuş kafesi imalatına başlayan ustanın kafesleri bir sarayı andırıyor. Göz kamaştıran ahşap kafesler binlerce liraya alıcı buluyor.

Bursalı kafes ustası Ali Kalktı (66), 2000 yılında şoförlükten emekli olduktan sonra kanaryası için bir kafes yaptığını söyleyerek, "Kuşumu gezdirmeye çıkarttığım bir gün kafesi gören kuş satıcısı bunu çok beğendi. Kafes siparişi verdi. Yaptığım kafesler o kadar beğenildi ki şimdi Türkiye'nin bütün vilayetlerine ve yurt dışına değerli ağaçları işleyerek yaptığım kafesleri satıyorum" dedi.

Yerli ve ithal ağaçları işleyerek boyutları 1 metre 20 santime kadar olan kafesler imal eden usta, kafeslerini 350 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Türkiye'nin en iyi kafes ustası olarak anılan Kalktı'dan ders almak için onlarca öğrenci sıraya giriyor. Kalktı'nın yetiştirdiği öğrencileri Türkiye'nin çeşitli illerinde bu sanatı yaşatıyor.

Bu işe tesadüfen başladığını ifade eden Ali Kalktı, "Her türlü kafes yapıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından getirdiğim çeşitli ağaçları işleyerek kafes yapıyorum. Bir kafesi boyutuna ve işçiliğine göre 10 gün ile 6 hafta arasında bitiriyorum. Kafesleri ebadı ve malzemesine göre 350 lira ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine satıyorum" diye konuştu.