Kuşu Köyüne Ak Parti Desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu köyü muhtarı Feridun Aktay ve bir grup Kuşulu vatandaş, Simav AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, destek...

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu köyü muhtarı Feridun Aktay ve bir grup Kuşulu vatandaş, Simav AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, destek istedi.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, "Kuşu Köy Olmasın Platformu'nun AK Parti ilçe Teşkilatını ziyaret ederek, bir an önce Belediye kurulum işlemlerinin başlaması için siyasi destek istediklerini ifade etti.

Başkan Güner, "Öncelikle Kuşu halkını, hukuk mücadelesini kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum.Kuşu halkı hak ettiği sonucu almış. Biz de ilçe teşkilatı olarak il başkanlığımıza durumu ilettik. Halen devam eden sürecin seçim atmosferine dönüşmesi için, Ak Parti Simav Teşkilatı olarak yakın takipte olacağız. İnşallah bu sevinci hepimiz bir olup, birlikte kutlayacağız" dedi. (MEİ-EFE)