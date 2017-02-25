Kuşuluların ‘Belde’ Sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu kasabasının nüfusunun 2 binin altına düşüp köye dönüşmesinin ardından 3 yıl önce açılan dava sonucunda...

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu kasabasının nüfusunun 2 binin altına düşüp köye dönüşmesinin ardından 3 yıl önce açılan dava sonucunda Kuşu yeniden belde statüsüne kavuştu.

Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü ve köy Muhtarı Feridun Aktay, Ankara 10'uncu idare Mahkemesinin 2017 / 292 sayılı kararı ile hukuk mücadelesini kazandıklarını ifade etti. Aktay, "Yasanın çıktığı tarihten itibaren kasaba halkımızın ortak almış olduğu kararlarla, hiçbir seçimde sandığa gitmemiştir. Bu davranışımız tamamen demokratik bir tepkiydi. Mart 2014 yerel seçimi, Haziran 2014 ara seçimi, Haziran 2015 ara seçimi, 2015'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2016 ve Kasım 2016'da yapılan Genel seçimlerde halkımız sandığa gitmedi. Bu hukuk mücadelemizde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmedik. Şükürler olsun bugün bu sonucu elimiz aldık, inşallah bundan sonra halkımız sandıklara gidecektir" şeklinde konuştu.

Kuşu halkından Ayhan Gündoğar (42) belediyelik hakkının geri alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten köy halkından Yüksel Vural (53), Gülsade Vural(52) ile evlerini sevinç alkışlarıyla inleten Kuşulu kadınlar mevlit okutarak yemek ikramında bulundular. Belediyelik hakları ile ilgili hukuk mücadelesini kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.