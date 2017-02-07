Kusursuz Kafe Toplantısı Yapıldı

Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Düzce Şubesi işbirliği ile hazırlanan "Kafe Kusursuz Projesi" kapsamında düzenlenecek...

Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Düzce Şubesi işbirliği ile hazırlanan "Kafe Kusursuz Projesi" kapsamında düzenlenecek eğitimler ve kursiyerlerle ilgili toplantı yapıldı.

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hibe almaya hak kazanan Kafe Kusursuz Projesi faaliyetleri başlıyor. Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şubesi ve Düzce Belediyesi ortaklığında yürütülen proje kapsamında düzenlenecek olan eğitimler ve kursiyerlerle alakalı proje toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zihni Altunkaya, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği yetkilileri, Düzce Beyazay Derneği Başkanı Nurullah Çelebi, Milli Eğitime Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi yetkilileri ile proje yetkilileri katıldı. Toplantı gündeminde Kafe Kusursuz Bünyesinde eğitim alacak olan öğrencilerin seçimi ve kriterlerinin belirlenmesi, kurum müdürleri ile öğrencilerin değerlendirilmesi, proje kursiyerlerinin belirlenmesi gibi konular üzerinde görüşmeler yapıldı.