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Kütahya İlinden Yeşişenler Derneğine Ziyaret

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Kütahya İlinden Yeşişenler Derneğine Ziyaret
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Necmettin Çetintaş ve yönetimini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Necmettin Çetintaş ve yönetimini ziyaret etti.

Sürekli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip fikir alış verişinde bulunan Saraçoğlu, "Böyle derneklerin var olması toplumun yararınadır. Bu güzel oluşum içerisinde sizlerin elinden tutarak burs verdiğiniz öğrencilerimizin bir yerlere gelmesi mutluluk verici. Belediye Başkanı olarak şehrimizin öğrencilerine, değerlerine, örfüne, adetine sahip çıktığınız ve onları yaşattığınız için, bir arada olmanın gücünü topluma aktardığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Necmettin Çetintaş, Saraçoğlu'na ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Bu şehre olan aşkımızdan dolayı hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. (EFE)

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