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Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti

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Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Kütahya'nın orman varlığının arttırılmasına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla okullarda ve çeşitli...

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Kütahya'nın orman varlığının arttırılmasına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda sürdürdüğü fidan dikim etkinliğini bu defa Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara ağaç ve orman sevgisini aşılamanın yanı sıra fidan dikme alışkanlığı kazandırmak amacı ile düzenlenen fidan dikim etkinliklerinden birini Kütahya İl Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit ailelerinin katılımı ile Kütahya-Eskişehir Karayolu'nun 23.kilometresinde 2,5 dönümlük alanda gerçekleştirdi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi ile mevcut orman alanlarına katkıda bulunulması amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen fidan dikim töreninde 200 adet toros sediri ile 100 adet ehrami karaçam olmak üzere toplam 300 adet fidan toprakla buluştu.(EFE)

Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti

Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti

Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti

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